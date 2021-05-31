До 11 выросло число пострадавших в ДТП с "газелью" и "маздой" в Алтайском крае

В результате столкновения "газели" и легкового автомобиля "мазда" в Алтайском крае пострадало 11 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В результате ДТП пострадало 14 человек, в том числе 3 человека погибло (детей нет)", — говорится в сообщении.

Шестеро пострадавших госпитализированы в Краевую клиническую больницу скорой медпомощи. У них травмы средней степени тяжести. Ещё пятерых человек с лёгкими травмами медики осмотрели на месте происшествия.