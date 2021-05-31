Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

До 11 выросло число пострадавших в ДТП с "газелью" и "маздой" в Алтайском крае

Пятерых человек с лёгкими травмами медики осмотрели на месте происшествия. Шестеро госпитализированы.

31 мая, 03:53
<p><em style="font-style: italic;">Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Android</a> и<a href="https://apps.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iOS</a>)</em></p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В результате столкновения "газели" и легкового автомобиля "мазда" в Алтайском крае пострадало 11 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В результате ДТП пострадало 14 человек, в том числе 3 человека погибло (детей нет)", — говорится в сообщении.

Шестеро пострадавших госпитализированы в Краевую клиническую больницу скорой медпомощи. У них травмы средней степени тяжести. Ещё пятерых человек с лёгкими травмами медики осмотрели на месте происшествия.

Четыре человека погибли и трое пострадали в страшном ДТП под Нижним Новгородом

Четыре человека погибли и трое пострадали в страшном ДТП под Нижним Новгородом

Как сообщал Лайф, трагедия произошла около семи утра по местному времени (03:00 мск) на втором километре трассы Казачий — Первомайский. Столкнулись "газель" завода "Алтайхлеб", перевозившая рабочих, и легковушка "Мазда". Все жертвы ехали в японской иномарке. Известно, что среди шестерых госпитализированных двое детей — девяти и 16 лет.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1