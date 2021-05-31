До 11 выросло число пострадавших в ДТП с "газелью" и "маздой" в Алтайском крае
Пятерых человек с лёгкими травмами медики осмотрели на месте происшествия. Шестеро госпитализированы.
В результате столкновения "газели" и легкового автомобиля "мазда" в Алтайском крае пострадало 11 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
"В результате ДТП пострадало 14 человек, в том числе 3 человека погибло (детей нет)", — говорится в сообщении.
Шестеро пострадавших госпитализированы в Краевую клиническую больницу скорой медпомощи. У них травмы средней степени тяжести. Ещё пятерых человек с лёгкими травмами медики осмотрели на месте происшествия.
Как сообщал Лайф, трагедия произошла около семи утра по местному времени (03:00 мск) на втором километре трассы Казачий — Первомайский. Столкнулись "газель" завода "Алтайхлеб", перевозившая рабочих, и легковушка "Мазда". Все жертвы ехали в японской иномарке. Известно, что среди шестерых госпитализированных двое детей — девяти и 16 лет.
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