КНДР указала на своего истинного противника

Противником КНДР является не Южная Корея, а США, которые просто "используют" своего союзника, говорится в статье комментатора северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) по международной политике Ким Мён Чхоля, посвящённой договорённости Вашингтона и Сеула об отмене ограничений на создание и использование ракет с дальностью полёта более 800 километров.

"Наша цель — не войска Южной Кореи, а США, находящиеся там, за океаном. Они планируют добиться гегемонии, используя Южную Корею. Это является всего лишь глупым поведением человека, выкалывающего себе глаза своими же пальцами. Поговорка гласит: каков привет, таков ответ", — написал Чхоль и отметил, что Пхеньян осуждает договорённость США и Южной Кореи.

По мнению северокорейского дипломата, Вашингтон и Сеул ведут себя агрессивно, поэтому не имеют права рассуждать об укреплении государственной обороноспособности КНДР или о нарушении резолюций ООН.