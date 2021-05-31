КНДР указала на своего истинного противника
В Пхеньяне заявили, что Сеул просто используют для достижения гегемонии в мире.
Фото © ТАСС / ЕРА
Противником КНДР является не Южная Корея, а США, которые просто "используют" своего союзника, говорится в статье комментатора северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) по международной политике Ким Мён Чхоля, посвящённой договорённости Вашингтона и Сеула об отмене ограничений на создание и использование ракет с дальностью полёта более 800 километров.
"Наша цель — не войска Южной Кореи, а США, находящиеся там, за океаном. Они планируют добиться гегемонии, используя Южную Корею. Это является всего лишь глупым поведением человека, выкалывающего себе глаза своими же пальцами. Поговорка гласит: каков привет, таков ответ", — написал Чхоль и отметил, что Пхеньян осуждает договорённость США и Южной Кореи.
По мнению северокорейского дипломата, Вашингтон и Сеул ведут себя агрессивно, поэтому не имеют права рассуждать об укреплении государственной обороноспособности КНДР или о нарушении резолюций ООН.
Напомним, ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Джо Байден договорились отменить ограничения на создание и использование ракет с дальностью полёта более 800 километров. По словам южнокорейского лидера, это является символической и существенной мерой, демонстрирующей надёжность альянса.
Комментариев: 0