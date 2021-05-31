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"Мать-природа говорит нам": Учёный из США предупредил об угрозе ковид-26 и ковид-32

Специалист утверждает, что население планеты могут ждать новые пандемии, если не разобраться с происхождением CoViD-19.

31 мая, 02:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Специалистам нужно тщательно изучить происхождение CoViD-19, в противном случае человечество может столкнуться с CoViD-26 и CoViD-32. Такое мнение выразил американский учёный и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез.

"Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS)… Нынешняя — третья по счёту. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет CoViD-26 и CoViD-32, если мы полностью не поймём происхождение CoViD-19", — заявил специалист в эфире телеканала NBC News.

Супруга вирусолога из лаборатории Ухани умерла от ковида задолго до начала пандемии

Супруга вирусолога из лаборатории Ухани умерла от ковида задолго до начала пандемии

Хотез добавил, что для исследования возникновения вспышки следует отправить в китайский город Ухань, где началась пандемия, вирусологов, эпидемиологов и других экспертов. Там они должны будут собрать данные и необходимые образцы. При этом эксперт отметил, что крайне трудно получить сведения о происхождении коронавируса без сотрудничества с Китаем по этому вопросу.

"Думаю, мы действительно должны оказать сильное давление на Китай, включая возможные санкции, чтобы команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов в Китае получила беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям", — сказал Хотез.

Кровавый след: ВОЗ составила маршрут коронавируса в Ухани

Кровавый след: ВОЗ составила маршрут коронавируса в Ухани

Ранее российские учёные оценили лабораторную версию происхождения коронавируса. По словам специалистов, ясность в вопросе возникновения вируса появится, если Китай предоставит лабораторные журналы и другие материалы Уханьского института вирусологии.

Как сообщал Лайф, в марте эксперты ВОЗ уже побывали в Ухани. В отчёте по итогам расследования они заявили, что лабораторное происхождение коронавируса маловероятно. Однако США и ещё 13 стран обеспокоились представленными выводами. Они указали на то, что независимое экспертное исследование было задержано, из-за чего учёные не имели доступа к исходным образцам.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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