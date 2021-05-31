"Мать-природа говорит нам": Учёный из США предупредил об угрозе ковид-26 и ковид-32
Специалист утверждает, что население планеты могут ждать новые пандемии, если не разобраться с происхождением CoViD-19.
Фото © Pixabay
Специалистам нужно тщательно изучить происхождение CoViD-19, в противном случае человечество может столкнуться с CoViD-26 и CoViD-32. Такое мнение выразил американский учёный и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез.
"Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS)… Нынешняя — третья по счёту. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет CoViD-26 и CoViD-32, если мы полностью не поймём происхождение CoViD-19", — заявил специалист в эфире телеканала NBC News.
Хотез добавил, что для исследования возникновения вспышки следует отправить в китайский город Ухань, где началась пандемия, вирусологов, эпидемиологов и других экспертов. Там они должны будут собрать данные и необходимые образцы. При этом эксперт отметил, что крайне трудно получить сведения о происхождении коронавируса без сотрудничества с Китаем по этому вопросу.
"Думаю, мы действительно должны оказать сильное давление на Китай, включая возможные санкции, чтобы команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов в Китае получила беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям", — сказал Хотез.
Ранее российские учёные оценили лабораторную версию происхождения коронавируса. По словам специалистов, ясность в вопросе возникновения вируса появится, если Китай предоставит лабораторные журналы и другие материалы Уханьского института вирусологии.
Коронавирус: Главное
Как сообщал Лайф, в марте эксперты ВОЗ уже побывали в Ухани. В отчёте по итогам расследования они заявили, что лабораторное происхождение коронавируса маловероятно. Однако США и ещё 13 стран обеспокоились представленными выводами. Они указали на то, что независимое экспертное исследование было задержано, из-за чего учёные не имели доступа к исходным образцам.
Комментариев: 0