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Роспотребнадзор предупредил о повышенном риске заразиться ковидом при курении

В ведомстве отметили, что эта вредная привычка сокращает жизнь мужчин примерно на 12 лет, а женщин - на 11.

31 мая, 00:44

Фото © Pixabay

Курение и употребление табачных изделий увеличивает шанс заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора во Всемирный день без табака.

"Роспотребнадзор напоминает, что согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание CoViD-19 чаще протекает в тяжелой форме. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот - при курении сигарет или употреблении других табачных изделий", — сообщили в Роспотребнадзоре и уточнили, что болезнь протекает у курящих в более тяжёлой форме, поскольку их лёгкие уже повреждены.

Что делает с лёгкими всего одна сигарета: эксперимент, после которого кто угодно бросит курить

Что делает с лёгкими всего одна сигарета: эксперимент, после которого кто угодно бросит курить

В ведомстве добавили, что сигареты с фильтром, вопреки расхожему мнению, не являются безопасными, ведь фильтры не обеспечивают полную защиту от вредных веществ. Лёгкие сигареты также наносят вред организму.

Кроме того, курение может спровоцировать развитие рака в любом органе. Оно наносит сильный вред сердечно-сосудистой системе. По данным Роспотребнадзора, курение вызывает 84% смертей от рака лёгких и 83% смертей от хронической обструктивной болезни лёгких. Помимо этого юолее 93% случаев возникновения рака в горле вызваны курением. Вредная привычка сокращает жизнь мужчин примерно на 12 лет, а женщин - на 11.

Ранее Лайф писал о том, чем опасна жидкость для электронных сигарет.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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