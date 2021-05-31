Роспотребнадзор предупредил о повышенном риске заразиться ковидом при курении

Курение и употребление табачных изделий увеличивает шанс заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора во Всемирный день без табака.

"Роспотребнадзор напоминает, что согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание CoViD-19 чаще протекает в тяжелой форме. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот - при курении сигарет или употреблении других табачных изделий", — сообщили в Роспотребнадзоре и уточнили, что болезнь протекает у курящих в более тяжёлой форме, поскольку их лёгкие уже повреждены.

В ведомстве добавили, что сигареты с фильтром, вопреки расхожему мнению, не являются безопасными, ведь фильтры не обеспечивают полную защиту от вредных веществ. Лёгкие сигареты также наносят вред организму.

Кроме того, курение может спровоцировать развитие рака в любом органе. Оно наносит сильный вред сердечно-сосудистой системе. По данным Роспотребнадзора, курение вызывает 84% смертей от рака лёгких и 83% смертей от хронической обструктивной болезни лёгких. Помимо этого юолее 93% случаев возникновения рака в горле вызваны курением. Вредная привычка сокращает жизнь мужчин примерно на 12 лет, а женщин - на 11.