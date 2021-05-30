Супруга вирусолога из лаборатории Ухани умерла от ковида задолго до начала пандемии

Жена одного из сотрудников Уханьского института вирусологии умерла от коронавируса в декабре 2019 года – задолго до начала пандемии. Об этом сообщает Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера, который занимался расследованием происхождения вируса.

По его словам, информацию о смерти женщины ему предоставил человек из этой лаборатории.

"Это было первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей", — сказал Ашер.

Экс-сотрудник Госдепа заметил, что власти КНР намеренно в течение месяца скрывали информацию о заразности инфекции и смертельных случаях, маскируя их под грипп. Ашер отметил, что это стало одной из причин вспышки эпидемии, позднее захватившей весь мир.