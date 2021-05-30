Супруга вирусолога из лаборатории Ухани умерла от ковида задолго до начала пандемии
В Госдепе полагают, что в Китае могли скрывать информацию о заразности и смертельности вируса, маскируя такие случаи под грипп.
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Жена одного из сотрудников Уханьского института вирусологии умерла от коронавируса в декабре 2019 года – задолго до начала пандемии. Об этом сообщает Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера, который занимался расследованием происхождения вируса.
По его словам, информацию о смерти женщины ему предоставил человек из этой лаборатории.
"Это было первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей", — сказал Ашер.
Экс-сотрудник Госдепа заметил, что власти КНР намеренно в течение месяца скрывали информацию о заразности инфекции и смертельных случаях, маскируя их под грипп. Ашер отметил, что это стало одной из причин вспышки эпидемии, позднее захватившей весь мир.
Ранее российские учёные оценили лабораторную версию происхождения коронавируса. По словам специалистов, ясность в вопросе возникновения вируса появится, если Китай предоставит лабораторные журналы и другие материалы Уханьского института вирусологии.
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