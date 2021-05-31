В МИД заявили, что систему SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль" против России
Там напомнили, что санкции по международному праву может вводить лишь Совет Безопасности ООН, а то, что применяет Запад сегодня, больше похоже на барьеры для защиты собственного производства и интересов.
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Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский предупредил об угрозе вовлечения системы межбанковской передачи информации и платежей SWIFT в санкционную спираль против России.
"Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединённых Штатов, отключить Россию от системы SWIFT", — приводит слова дипломата РИА "Новости".
Биричевский напомнил, что санкции по международному праву может вводит лишь Совет Безопасности ООН, а то, что применяет Запад сегодня, больше похоже на барьеры для защиты собственного производства и интересов.
"Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту "санкционную спираль", — резюмировал глава департамента.
Напомним, не только из США раздаются призывы отключить Россию от SWIFT. Так, об этом заявил Европарламент. В свою очередь в российском МИД ответили на угрозу отключения страны от платёжной системы словами "пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления обороноспособности России. Также в дипведомстве допустили, что в России появится альтернатива SWIFT.
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