В МИД заявили, что систему SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль" против России

Там напомнили, что санкции по международному праву может вводить лишь Совет Безопасности ООН, а то, что применяет Запад сегодня, больше похоже на барьеры для защиты собственного производства и интересов.