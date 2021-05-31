Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Вылетели на встречку и врезались в "газель": Три человека погибли и шесть пострадали в ДТП в Алтайском крае

Среди госпитализированных двое детей — девяти и 16 лет. Погибшим от 20 до 25 лет.

31 мая, 02:27

В Алтайском крае три человека погибли и шесть пострадали при столкновении легкового автомобиля и "газели". Об этом Лайфу сообщил источник.

  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

1 / 4

Трагедия произошла около семи утра по местному времени (03:00 мск) на втором километре трассы Казачий — Первомайский. Столкнулись "газель" завода "Алтайхлеб", перевозившая рабочих, и легковушка "Мазда". Все жертвы ехали в японской иномарке. Известно, что среди шестерых госпитализированных двое детей — девяти и 16 лет.

Четыре человека погибли и трое пострадали в страшном ДТП под Нижним Новгородом

Четыре человека погибли и трое пострадали в страшном ДТП под Нижним Новгородом

Погибшим от 20 до 25 лет. По предварительным данным, в момент ДТП они были пьяны, вылетели на встречку и врезались в "газель".

Ранее в центре Санкт-Петербурга автомобиль BMW выехал на встречку и врезался в машину скорой.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1