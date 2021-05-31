Вылетели на встречку и врезались в "газель": Три человека погибли и шесть пострадали в ДТП в Алтайском крае
Среди госпитализированных двое детей — девяти и 16 лет. Погибшим от 20 до 25 лет.
В Алтайском крае три человека погибли и шесть пострадали при столкновении легкового автомобиля и "газели". Об этом Лайфу сообщил источник.
Трагедия произошла около семи утра по местному времени (03:00 мск) на втором километре трассы Казачий — Первомайский. Столкнулись "газель" завода "Алтайхлеб", перевозившая рабочих, и легковушка "Мазда". Все жертвы ехали в японской иномарке. Известно, что среди шестерых госпитализированных двое детей — девяти и 16 лет.
Погибшим от 20 до 25 лет. По предварительным данным, в момент ДТП они были пьяны, вылетели на встречку и врезались в "газель".
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