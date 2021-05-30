В центре Петербурга BMW выехал на встречку и врезался в машину скорой
В результате столкновения травмы получил фельдшер, его доставили в Мариинскую больницу.
В центре Петербурга BMW выехал на встречку и врезался в машину скорой. Видео © LIFE
В центре Санкт-Петербурга автомобиль BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи. Инцидент произошёл на Невском проспекте. Видео с моментом аварии появилось в распоряжении Лайфа.
На кадрах видно, что движется легковушка, после чего её подрезает другое авто. Водитель иномарки, уходя от столкновения, не справился с управлением и вылетел на встречку, после чего врезался в автомобиль скорой помощи.
В результате ДТП пострадал фельдшер, его доставили в Мариинскую больницу с гематомой голени, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки. Туда же отправили и пациентку, которая в момент аварии находилась в машине реанимации. При столкновении она не пострадала.
Ранее в Карелии при столкновении внедорожника с лесовозом погибли две женщины. Ещё один взрослый и ребёнок доставлены в больницу с различными травмами.
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