При крушении полицейского вертолёта в Колумбии погибло пять человек. Видео © Twitter / Noticiero Nacional Digital

Минимум пять человек погибли в результате крушения полицейского вертолёта на севере Колумбии. Об этом сообщил президент южноамериканской республики Иван Дуке.

"Мы глубоко сожалеем о гибели пяти героев нашей полиции <...> в авиакатастрофе, которая произошла в муниципалитете Кантагальо на юге департамента Боливар", — написал глава государства на своей странице в "Твиттере".

Дуке добавил, что будет проведено тщательное расследование причин падения вертолёта со стражами порядка. На кадрах с места ЧП видны обломки воздушного судна, сам вертолёт практически полностью сгорел.