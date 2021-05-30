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Полностью сгорел: При крушении полицейского вертолёта в Колумбии погибло пять человек

Информацию подтвердил глава государства. На кадрах с места ЧП видны обломки воздушного судна.

30 мая, 20:04

Кадр видео © Twitter / Noticiero Nacional Digital

При крушении полицейского вертолёта в Колумбии погибло пять человек. Видео © Twitter / Noticiero Nacional Digital

Минимум пять человек погибли в результате крушения полицейского вертолёта на севере Колумбии. Об этом сообщил президент южноамериканской республики Иван Дуке.

"Мы глубоко сожалеем о гибели пяти героев нашей полиции <...> в авиакатастрофе, которая произошла в муниципалитете Кантагальо на юге департамента Боливар", — написал глава государства на своей странице в "Твиттере".

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Дуке добавил, что будет проведено тщательное расследование причин падения вертолёта со стражами порядка. На кадрах с места ЧП видны обломки воздушного судна, сам вертолёт практически полностью сгорел.

Ранее Лайф сообщал, что в результате крушения частного самолёта Cessna C501 в американском штате Теннесси погибло семь человек.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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