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СК показал видео задержания экс-пэпээсника, ранившего двух человек в Екатеринбурге

В результате стрельбы пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу.

30 мая, 19:41

Кадр видео YouTube / СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего сотрудника ППС Сергея Болкова, открывшего стрельбу в Екатеринбурге и ранившего двух человек.

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На кадрах видно, что мужчина в наручниках лежит на земле. Правоохранители в этот момент осматривают место происшествия.

Напомним, мужчина открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу. Задерживать его пришлось штурмом.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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