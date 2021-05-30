СК показал видео задержания экс-пэпээсника, ранившего двух человек в Екатеринбурге

Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего сотрудника ППС Сергея Болкова, открывшего стрельбу в Екатеринбурге и ранившего двух человек.

На кадрах видно, что мужчина в наручниках лежит на земле. Правоохранители в этот момент осматривают место происшествия.