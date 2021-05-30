Во время полумарафона в Калининграде умер 34-летний бегун

В Калининграде один из участников полумарафона (21,1 километра) умер прямо во время забега. Как сообщила пресс-служба соревнования, Юрий Турков бежал дистанцию 21,1 километра, перед этим он прошёл медкомиссию и получил справку о допуске к участию в мероприятии.

"Трагедия произошла сегодня в Калининграде. Организм 34-летнего участника забега на дистанцию 21,1 километра не справился с нагрузкой. Несмотря на то что дежурившие на маршруте медики незамедлительно провели реанимационные действия, спасти спортсмена они не смогли", — говорится в сообщении пресс-службы в её официальном аккаунте в "Инстаграме".

По предварительным данным, у 34-летнего участника остановилось сердце из-за образовавшегося тромба. Точная причина смерти пока не установлена. По факту трагедии проводит проверку региональное СУ СКР.