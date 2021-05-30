Медведев: Более 11 миллионов человек приняли участие в праймериз "Единой России"

Предварительное голосование к выборам в Госдуму, которое провела "Единая Россия", стало самым масштабным, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. В нём приняли участие свыше 11 миллионов человек, это более 10% избирателей в стране.

"Хочу искренне сердечно поблагодарить всех избирателей, кто принял участие в предварительном голосовании", — приводятся слова Медведева в официальном телеграм-канале партии.

Медведев добавил, что праймериз — очень важная часть демократической процедуры выборов, ведь уже сейчас избиратели могут послушать кандидатов и сделать выводы об их достоинствах и недостатках.

"Все, кто победит в ходе предварительного голосования, уже обозначили предвыборную позицию", — отметил Медведев.

Праймериз проходили с 24 по 30 мая. Сейчас проходит подсчёт голосов.

"Теперь начинается публикация результатов и доступа к блокчейн-серверам сайта pg.er.ru. Наблюдать за ходом подсчёта голосов смогут все желающие в режиме реального времени", — приводит РИА "Новости" сообщение ЕР.