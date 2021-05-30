Медведев: Более 11 миллионов человек приняли участие в праймериз "Единой России"
Праймериз — очень важная часть демократической процедуры выборов, ведь уже сейчас избиратели могут послушать кандидатов и сделать выводы об их достоинствах и недостатках, отметил глава партии.
Фото © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина
Предварительное голосование к выборам в Госдуму, которое провела "Единая Россия", стало самым масштабным, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. В нём приняли участие свыше 11 миллионов человек, это более 10% избирателей в стране.
"Хочу искренне сердечно поблагодарить всех избирателей, кто принял участие в предварительном голосовании", — приводятся слова Медведева в официальном телеграм-канале партии.
Медведев добавил, что праймериз — очень важная часть демократической процедуры выборов, ведь уже сейчас избиратели могут послушать кандидатов и сделать выводы об их достоинствах и недостатках.
"Все, кто победит в ходе предварительного голосования, уже обозначили предвыборную позицию", — отметил Медведев.
Праймериз проходили с 24 по 30 мая. Сейчас проходит подсчёт голосов.
"Теперь начинается публикация результатов и доступа к блокчейн-серверам сайта pg.er.ru. Наблюдать за ходом подсчёта голосов смогут все желающие в режиме реального времени", — приводит РИА "Новости" сообщение ЕР.
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Утверждённые результаты предварительного голосования вынесут на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", где будут сформированы списки партии на думские выборы, запланированные на 19 сентября. Ранее стало известно, что на праймериз подали заявку 228 действующих депутатов Госдумы.
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