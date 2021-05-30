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Измученных лисиц заставили выступать в цирке и привели в ярость жителей Челябинской области

На кадрах с представления видно, что во время выполнения номера животные с трудом передвигают ногами, а после их берут на руки и уносят с арены.

30 мая, 18:52

Жители Миасса Челябинской области потребовали устроить проверку в цирке, который на данный момент выступает в городе. Горожане пришли в ярость из-за выступления на арене измученных лисиц. Руководителю шапито Антону Селедцову пришлось объясняться.

Видео © VK / "Агентство чрезвычайных новостей Челябинск"

"Была жара. Животным просто было тяжело работать. Кроме того, сейчас у лисиц линька, поэтому они так выглядят. Панику поднимают те, кто далёк от животного мира", — заявил директор цирка в беседе с Ura.ru.

Он отметил, что лисицы — это личная собственность дрессировщика, если с ними что-то случится, он останется без работы. В Миасской ветеринарной больнице, в свою очередь, рассказали агентству, что животных осматривали накануне выступления. Их состояние было нормальным.

Мужчина выгулял медвежонка на одном из пляжей Челябинска

Мужчина выгулял медвежонка на одном из пляжей Челябинска

Напомним, в марте в Казанском цирке одна из слоних "вышла из себя", повалив на пол "напарницу" по номеру, и тем самым шокировала зрителей. Животное быстро успокоили, а причиной такого поведения назвали ревность к дрессировщику.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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