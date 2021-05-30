Трое россиян погибли в результате взрыва в ЦАР

По данным местной радиостанции, две полицейские машины подорвались на мине.

Трое россиян погибли при взрыве в деревне Бандиба на северо-западе Центрально-Африканской Республики. О происшествии сообщило местное Radio Ndeke Luka.

По данным радиостанции, две полицейские машины подорвались на мине. В результате погибло пять человек: трое россиян и двое полицейских ЦАР. При взрыве также пострадали ещё пять человек. Их всех доставили в больницу.