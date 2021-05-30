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Трое россиян погибли в результате взрыва в ЦАР

По данным местной радиостанции, две полицейские машины подорвались на мине.

30 мая, 18:30
<p>Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency</p>

Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Трое россиян погибли при взрыве в деревне Бандиба на северо-западе Центрально-Африканской Республики. О происшествии сообщило местное Radio Ndeke Luka.

По данным радиостанции, две полицейские машины подорвались на мине. В результате погибло пять человек: трое россиян и двое полицейских ЦАР. При взрыве также пострадали ещё пять человек. Их всех доставили в больницу.

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Напомним, в декабре прошлого года в Центрально-Африканскую Республику было направлено несколько сотен военных инструкторов из России. Связано это было выборами главы ЦАР. Оппозиция во главе с бывшим президентом Франсуа Бозизе мобилизовала своих сторонников и незаконные вооружённые формирования (НВФ) для организации так называемого похода на столицу ЦАР — город Банги.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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