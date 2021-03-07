Посольство России в ЦАР проверяет сообщения о крушении вертолёта с военными
Как отметил глава дипмиссии, руководство российских инструкторов эти данные не подтверждает.
Архив. Фото © ТАСС / Виталий Невар
Посольство России в Центральноафриканской республике проверяет распространённую в СМИ информацию о крушении вертолёта с российскими военными специалистами на борту. Об этом сообщил посол РФ в Банги Владимир Титоренко.
"Посольство проверяет информацию СМИ... В сводках МООНСЦАР тоже ничего нет. Точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет", — приводит слова дипломата РИА "Новости".
Титоренко добавил, что руководство российских инструкторов также не подтверждает информацию о крушении вертолёта.
Ранее сообщалось, что миротворцы ООН отразили атаку повстанцев на город Бангасу в Центрально-Африканской Республике.
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