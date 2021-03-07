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Регион
Опубликовано 7 марта 2021, 22:01

Посольство России в ЦАР проверяет сообщения о крушении вертолёта с военными

Как отметил глава дипмиссии, руководство российских инструкторов эти данные не подтверждает.

Посольство России в Центральноафриканской Республике проверяет распространённую в СМИ информацию о крушении вертолёта с российскими военными специалистами на борту. Об этом сообщил посол РФ в Банги Владимир Титоренко.

"Посольство проверяет информацию СМИ... В сводках МООНСЦАР тоже ничего нет. Точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет", — приводит слова дипломата РИА "Новости".

Посол России в ЦАР опроверг сообщения о пленении там российского инструктора
Посол России в ЦАР опроверг сообщения о пленении там российского инструктора

Титоренко добавил, что руководство российских инструкторов также не подтверждает информацию о крушении вертолёта.

Ранее сообщалось, что миротворцы ООН отразили атаку повстанцев на город Бангасу в Центральноафриканской Республике.

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Архив. Фото © ТАСС / Виталий Невар

Никита Никонов
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