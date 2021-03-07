Посольство России в ЦАР проверяет сообщения о крушении вертолёта с военными

Как отметил глава дипмиссии, руководство российских инструкторов эти данные не подтверждает.

Посольство России в Центральноафриканской Республике проверяет распространённую в СМИ информацию о крушении вертолёта с российскими военными специалистами на борту. Об этом сообщил посол РФ в Банги Владимир Титоренко.

"Посольство проверяет информацию СМИ... В сводках МООНСЦАР тоже ничего нет. Точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет", — приводит слова дипломата РИА "Новости".

Титоренко добавил, что руководство российских инструкторов также не подтверждает информацию о крушении вертолёта.