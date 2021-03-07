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Посольство России в ЦАР проверяет сообщения о крушении вертолёта с военными

Как отметил глава дипмиссии, руководство российских инструкторов эти данные не подтверждает.

7 марта 2021, 19:01

Архив. Фото © ТАСС / Виталий Невар

Посольство России в Центральноафриканской республике проверяет распространённую в СМИ информацию о крушении вертолёта с российскими военными специалистами на борту. Об этом сообщил посол РФ в Банги Владимир Титоренко.

"Посольство проверяет информацию СМИ... В сводках МООНСЦАР тоже ничего нет. Точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет", — приводит слова дипломата РИА "Новости".

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Титоренко добавил, что руководство российских инструкторов также не подтверждает информацию о крушении вертолёта.

Ранее сообщалось, что миротворцы ООН отразили атаку повстанцев на город Бангасу в Центрально-Африканской Республике.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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