Миротворцы ООН отразили атаку повстанцев на город в Центрально-Африканской Республике
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В ходе боестолкновения двое военнослужащих ЦАР получили ранения.
Атака повстанцев на город Бангасу была отражена силами Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (МИНУСКА). Об этом сообщил посол России в ЦАР Владимир Титоренко.
— Силы МИНУСКА в ряде районов отразили атаки боевиков, в частности в городе Бангасу (пять боевиков убиты и шесть ранены). В настоящее время миротворцы ООН осуществляют патрулирование города, — приводит его слова ТАСС.
Ответственность за нападение может лежать на лидере антиправительственной "Коалиции патриотов за перемены" Франсуа Бозизе и ряде группировок, считают в ООН.
Ранее Лайф сообщал о нападении террористов на западе Нигера, где погибло около 100 человек.