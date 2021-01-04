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Опубликовано 4 января 2021, 02:17

Миротворцы ООН отразили атаку повстанцев на город в Центрально-Африканской Республике

Фото © ТАСС / EPA / ADRIENNE SURPRENANT

Фото © ТАСС / EPA / ADRIENNE SURPRENANT

В ходе боестолкновения двое военнослужащих ЦАР получили ранения.

Атака повстанцев на город Бангасу была отражена силами Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (МИНУСКА). Об этом сообщил посол России в ЦАР Владимир Титоренко.

Силы МИНУСКА в ряде районов отразили атаки боевиков, в частности в городе Бангасу (пять боевиков убиты и шесть ранены). В настоящее время миротворцы ООН осуществляют патрулирование города, — приводит его слова ТАСС.

Ответственность за нападение может лежать на лидере антиправительственной "Коалиции патриотов за перемены" Франсуа Бозизе и ряде группировок, считают в ООН.

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Артур Лапсаков
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