Миротворцы ООН отразили атаку повстанцев на город в Центрально-Африканской Республике

В ходе боестолкновения двое военнослужащих ЦАР получили ранения.

Атака повстанцев на город Бангасу была отражена силами Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (МИНУСКА). Об этом сообщил посол России в ЦАР Владимир Титоренко.

— Силы МИНУСКА в ряде районов отразили атаки боевиков, в частности в городе Бангасу (пять боевиков убиты и шесть ранены). В настоящее время миротворцы ООН осуществляют патрулирование города, — приводит его слова ТАСС.

Ответственность за нападение может лежать на лидере антиправительственной "Коалиции патриотов за перемены" Франсуа Бозизе и ряде группировок, считают в ООН.