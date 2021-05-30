СК возбудил уголовное дело после стрельбы экс-полицейского в Екатеринбурге

Уголовное дело возбуждено после того, как бывший полицейский из Екатеринбурга открыл стрельбу и ранил сотрудника Росгвардии и девятилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ.

"По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело", — сказано в записи на сайте ведомства. В отношении мужчины открыто производство по статьям о покушении на убийство малолетнего, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В СК также уточнили, что мужчина вёл огонь из охотничьего карабина. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего.