СК возбудил уголовное дело после стрельбы экс-полицейского в Екатеринбурге
Огонь мужчина вёл из охотничьего карабина во дворе своего дома, сейчас его везут на допрос.
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Уголовное дело возбуждено после того, как бывший полицейский из Екатеринбурга открыл стрельбу и ранил сотрудника Росгвардии и девятилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ.
"По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело", — сказано в записи на сайте ведомства. В отношении мужчины открыто производство по статьям о покушении на убийство малолетнего, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
В СК также уточнили, что мужчина вёл огонь из охотничьего карабина. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего.
Напомним, бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу. Подозреваемого задержали, его везут на допрос.
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