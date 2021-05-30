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В Екатеринбурге задержали экс-полицейского, открывшего стрельбу из окна

В результате его действий пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.

30 мая, 17:33
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Стрелявший по людям из окна дома в Екатеринбурге экс-полицейский Сергей Боков задержан. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, его взяли живым.

Квартиру штурмовал СОБР. Перед этим из здания эвакуировали жильцов. Также в доме отключили свет и газ, а само здание оцепили.

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Напомним, бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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