В Екатеринбурге задержали экс-полицейского, открывшего стрельбу из окна
В результате его действий пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.
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Стрелявший по людям из окна дома в Екатеринбурге экс-полицейский Сергей Боков задержан. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, его взяли живым.
Квартиру штурмовал СОБР. Перед этим из здания эвакуировали жильцов. Также в доме отключили свет и газ, а само здание оцепили.
Напомним, бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу.
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