В Екатеринбурге задержали экс-полицейского, открывшего стрельбу из окна

Стрелявший по людям из окна дома в Екатеринбурге экс-полицейский Сергей Боков задержан. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, его взяли живым.

Квартиру штурмовал СОБР. Перед этим из здания эвакуировали жильцов. Также в доме отключили свет и газ, а само здание оцепили.