Байден рассказал о долгом телефонном разговоре с Си Цзиньпином
Американский лидер дал понять главе КНР, что США "не могут не выступать за права человека во всём мире".
Фото © ТАСС / imago images / Xinhua / AP
Американский президент Джо Байден пообщался по телефону с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил хозяин Белого дома, выступая в связи с Днём поминовения в штате Делавэр.
"У меня был долгий разговор два часа назад с председателем Си. Я ясно заявил, что мы не можем не выступать за права человека во всём мире", — заявил президент США.
Ранее Байден раскрыл, какой важный вопрос намерен поднять на встрече с Путиным. Встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Кроме того, для российского лидера это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.
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