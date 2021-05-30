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Байден рассказал о долгом телефонном разговоре с Си Цзиньпином

Американский лидер дал понять главе КНР, что США "не могут не выступать за права человека во всём мире".

30 мая, 17:14
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>imago images / Xinhua / AP</p>

Фото © ТАСС / imago images / Xinhua / AP

Американский президент Джо Байден пообщался по телефону с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил хозяин Белого дома, выступая в связи с Днём поминовения в штате Делавэр.

"У меня был долгий разговор два часа назад с председателем Си. Я ясно заявил, что мы не можем не выступать за права человека во всём мире", — заявил президент США.

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Ранее Байден раскрыл, какой важный вопрос намерен поднять на встрече с Путиным. Встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Кроме того, для российского лидера это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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