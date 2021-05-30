Байден рассказал о долгом телефонном разговоре с Си Цзиньпином

Американский президент Джо Байден пообщался по телефону с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил хозяин Белого дома, выступая в связи с Днём поминовения в штате Делавэр.

"У меня был долгий разговор два часа назад с председателем Си. Я ясно заявил, что мы не можем не выступать за права человека во всём мире", — заявил президент США.