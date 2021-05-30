Байден раскрыл, какой важный вопрос намерен поднять на встрече с Путиным

Президент США Джо Байден собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему прав человека. Об этом он сам рассказал во время одного из своих выступлений.

"Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве. Ясно заявлю, что мы не позволим нарушать эти права (человека. — Прим. ред.)", — сказал американский лидер, выступая в День поминовения в штате Делавэр.