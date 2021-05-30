Байден раскрыл, какой важный вопрос намерен поднять на встрече с Путиным
Переговоры лидеров состоятся чуть больше чем через две недели в столице Швейцарии.
Фото © ТАСС / Zuma
Президент США Джо Байден собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему прав человека. Об этом он сам рассказал во время одного из своих выступлений.
"Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве. Ясно заявлю, что мы не позволим нарушать эти права (человека. — Прим. ред.)", — сказал американский лидер, выступая в День поминовения в штате Делавэр.
Напомним, совсем недавно в Кремле подтвердили, что встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.
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