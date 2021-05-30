Явка на праймериз "Единой России" превысила 9,6 млн человек

Явка на предварительном голосовании "Единой России" к 17:00 30 мая по московскому времени превысила 9,6 миллиона человек. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Из них более шести миллионов избирателей сделали свой выбор онлайн, а 3,625 млн человек проголосовали очно", — говорится в записи. Также в пресс-службе уточнили, что праймериз уже завершились в регионах Дальнего Востока, где участие приняли свыше 650 тысяч избирателей.

Подсчёт голосов начнут в 21:00 мск сразу после соединения частей электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.