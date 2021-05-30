Собянин поздравил актрису и певицу Роксану Бабаян с днём рождения
Градоначальник отметил большой вклад звезды в развитие отечественного искусства.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народную артистку России Роксану Бабаян с 75-летним юбилеем. Он отметил, что она украшает любую постановку, в которой появляется.
"Созданные вами яркие женские образы украшают кино, театр, эстраду. Ваш талант и обаяние снискали вам искреннюю любовь зрителей", — говорится в сообщении.
Собянин пожелал актрисе, чтобы её творческим талантам всегда сопутствовали удача и успех.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем. Российский лидер подчеркнул, что юбиляр добился самых почётных наград и титулов в данном уникальном виде спорта.
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