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Собянин поздравил актрису и певицу Роксану Бабаян с днём рождения

Градоначальник отметил большой вклад звезды в развитие отечественного искусства.

30 мая, 15:21
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народную артистку России Роксану Бабаян с 75-летним юбилеем. Он отметил, что она украшает любую постановку, в которой появляется.

"Созданные вами яркие женские образы украшают кино, театр, эстраду. Ваш талант и обаяние снискали вам искреннюю любовь зрителей", — говорится в сообщении.

Собянин пожелал актрисе, чтобы её творческим талантам всегда сопутствовали удача и успех.

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Ранее президент России Владимир Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем. Российский лидер подчеркнул, что юбиляр добился самых почётных наград и титулов в данном уникальном виде спорта.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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