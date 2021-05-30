Собянин поздравил актрису и певицу Роксану Бабаян с днём рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народную артистку России Роксану Бабаян с 75-летним юбилеем. Он отметил, что она украшает любую постановку, в которой появляется.

"Созданные вами яркие женские образы украшают кино, театр, эстраду. Ваш талант и обаяние снискали вам искреннюю любовь зрителей", — говорится в сообщении.

Собянин пожелал актрисе, чтобы её творческим талантам всегда сопутствовали удача и успех.