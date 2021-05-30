В Петербурге "Халк с перцовым баллончиком" отправил в нокаут трёх мужчин и попал на видео

На кадрах не видно, что стало причиной потасовки. Сначала герой видео "выключает" оппонентов с помощью газового баллончика, а затем начинает их избивать. Одному удар прилетает в область подбородка, и от этого он сразу падает без движения. Затем достаётся его напарнику, который всё ещё держится за лицо. В этот момент третий человек пытается остановить конфликт, но лишь получает удар в голову, после чего уже партнёр агрессора переключается на него.