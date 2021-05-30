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В Петербурге "Халк с перцовым баллончиком" отправил в нокаут трёх мужчин и попал на видео

Завершив разборку, агрессор и его напарник подняли бутылку с земли и неспешно удалились с места происшествия.

30 мая, 15:15

В Петербурге мужчина распылил перцовый баллончик в лицо оппонентам и жестоко их избил. Видео © LIFE

На улице Казанской в Санкт-Петербурге мужчина распылил в лицо соперникам перцовый баллончик, а после этого жестоко избил их. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.

На кадрах не видно, что стало причиной потасовки. Сначала герой видео "выключает" оппонентов с помощью газового баллончика, а затем начинает их избивать. Одному удар прилетает в область подбородка, и от этого он сразу падает без движения. Затем достаётся его напарнику, который всё ещё держится за лицо. В этот момент третий человек пытается остановить конфликт, но лишь получает удар в голову, после чего уже партнёр агрессора переключается на него.

Отправив всех в нокаут, мужчины забрали бутылку и неспешно удалились. О реакции правоохранительных органов пока ничего не известно.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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