Четыре человека погибли и трое пострадали в страшном ДТП под Нижним Новгородом

Три машины столкнулись на 42-м километре трассы Нижний Новгород – Киров около деревни Тайное. В результате погибло четыре человека и ещё трое пострадали, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

ДТП под Нижним Новгородом. Видео © Соцсети

"30 мая 2021 года поступило сообщение о столкновении трёх транспортных средств — г.о. г. Бор, 42-й километр автодороги регионального значения Р-159 Н. Новгород – Киров, поворот на д. Тайное. В результате ДТП пострадало семь человек, в т.ч. два ребёнка, из них погибло четыре человека, детей нет", — уточнили в управлении.

Фото © Соцсети

Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области.