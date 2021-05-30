В России задумались об обязательной установке алкозамков за пьяную езду
Возможность изменения ПДД в отношении нарушителей прорабатывают Минпромторг совместно с ГИБДД.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
В России могут ввести обязательную установку алкозамков на автомобилях водителей, уличённых в нетрезвой езде. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак в ходе Международного промышленного форума "Интеллект машин и механизмов", который открылся в Севастополе.
По его словам, планируемые к внедрению алкозамки являются уникальной, полностью отечественной разработкой. В основном предлагается установить оборудование в автомобили, работающие по системе каршеринга. Однако в этой идее пока есть недочёты, которые требуют доработки.
"У них есть проблема: те, кто берёт машину в аренду, не всегда соответствуют по своему состоянию готовности ехать за рулём. В том числе люди по отдельным аккаунтам берут машины, на самом деле оформляют их не на себя, а на кого-то, что тоже не исключает возможности использования в неправильных целях", — сказал Шпак.
Он подчеркнул, что министерство в настоящее время совместно с ГИБДД анализирует возможность изменения ПДД в отношении нарушителей. Если человек хочет ездить за рулём, ему придётся поставить алкозамок, чтобы каждая поездка сопровождалась подтверждением.
Ранее сотрудники ГИБДД Екатеринбурга начали использовать новое приложение по оперативному поиску нарушителей правил дорожного движения. Система присылает уведомления о пересечении перекрёстка теми водителями, у которых нет прав или чей транспорт не зарегистрирован.
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