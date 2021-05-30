Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В России задумались об обязательной установке алкозамков за пьяную езду

Возможность изменения ПДД в отношении нарушителей прорабатывают Минпромторг совместно с ГИБДД.

30 мая, 14:41
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В России могут ввести обязательную установку алкозамков на автомобилях водителей, уличённых в нетрезвой езде. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак в ходе Международного промышленного форума "Интеллект машин и механизмов", который открылся в Севастополе.

По его словам, планируемые к внедрению алкозамки являются уникальной, полностью отечественной разработкой. В основном предлагается установить оборудование в автомобили, работающие по системе каршеринга. Однако в этой идее пока есть недочёты, которые требуют доработки.

"Инспектор будет царь и бог": Автоэксперт рассказал, к чему приведут изменения в ПДД

"Инспектор будет царь и бог": Автоэксперт рассказал, к чему приведут изменения в ПДД

"У них есть проблема: те, кто берёт машину в аренду, не всегда соответствуют по своему состоянию готовности ехать за рулём. В том числе люди по отдельным аккаунтам берут машины, на самом деле оформляют их не на себя, а на кого-то, что тоже не исключает возможности использования в неправильных целях", — сказал Шпак.

Он подчеркнул, что министерство в настоящее время совместно с ГИБДД анализирует возможность изменения ПДД в отношении нарушителей. Если человек хочет ездить за рулём, ему придётся поставить алкозамок, чтобы каждая поездка сопровождалась подтверждением.

Ранее сотрудники ГИБДД Екатеринбурга начали использовать новое приложение по оперативному поиску нарушителей правил дорожного движения. Система присылает уведомления о пересечении перекрёстка теми водителями, у которых нет прав или чей транспорт не зарегистрирован.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

ГИБДД придумала новый способ поимки нарушителей

16 мая, 07:30

"Чтобы эти "недолюди" были на особом карандаше у закона": Юрист призвал создать реестр блогеров-нарушителей после задержания Элджея с полицейской погоней

27 мая, 17:08

И покататься, и пообедать: Rolls-Royce выпустила кабриолет со встроенной посудой и табуретками за $30 млн

28 мая, 01:02

Явка на праймериз "Единой России" превысила 9,6 млн человек

сегодня в 15:30

Собянин поздравил актрису и певицу Роксану Бабаян с днём рождения

сегодня в 15:21

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1