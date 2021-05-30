В России задумались об обязательной установке алкозамков за пьяную езду

В России могут ввести обязательную установку алкозамков на автомобилях водителей, уличённых в нетрезвой езде. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак в ходе Международного промышленного форума "Интеллект машин и механизмов", который открылся в Севастополе.

По его словам, планируемые к внедрению алкозамки являются уникальной, полностью отечественной разработкой. В основном предлагается установить оборудование в автомобили, работающие по системе каршеринга. Однако в этой идее пока есть недочёты, которые требуют доработки.

"У них есть проблема: те, кто берёт машину в аренду, не всегда соответствуют по своему состоянию готовности ехать за рулём. В том числе люди по отдельным аккаунтам берут машины, на самом деле оформляют их не на себя, а на кого-то, что тоже не исключает возможности использования в неправильных целях", — сказал Шпак.

Он подчеркнул, что министерство в настоящее время совместно с ГИБДД анализирует возможность изменения ПДД в отношении нарушителей. Если человек хочет ездить за рулём, ему придётся поставить алкозамок, чтобы каждая поездка сопровождалась подтверждением.