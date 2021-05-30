Российский истребитель Су-57 решили модернизировать
Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В России прорабатывают проект нового этапа модернизации истребителя пятого поколения Су-57. Этим занимаются предприятия российского ВПК и профильные ведомства, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-1".
"Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем и готовимся. <...> Это постоянный процесс", — объяснил он.
Российский истребитель пятого поколения предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полёт совершил в 2010 году. Самолёт считается высокоманёвренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (стелс-технология).
Ранее российские истребители Су-57, которые принимали участие в воздушной части Парада Победы, оценили иностранцы.
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