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Российский истребитель Су-57 решили модернизировать

Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

30 мая, 14:31
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В России прорабатывают проект нового этапа модернизации истребителя пятого поколения Су-57. Этим занимаются предприятия российского ВПК и профильные ведомства, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-1".

"Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем и готовимся. <...> Это постоянный процесс", — объяснил он.

Лётчики на Су-57 получат возможность видеть "сквозь самолёт"

Лётчики на Су-57 получат возможность видеть "сквозь самолёт"

Российский истребитель пятого поколения предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полёт совершил в 2010 году. Самолёт считается высокоманёвренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (стелс-технология).

Ранее российские истребители Су-57, которые принимали участие в воздушной части Парада Победы, оценили иностранцы.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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