Российский истребитель Су-57 решили модернизировать

В России прорабатывают проект нового этапа модернизации истребителя пятого поколения Су-57. Этим занимаются предприятия российского ВПК и профильные ведомства, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-1 ".

"Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем и готовимся. <...> Это постоянный процесс", — объяснил он.