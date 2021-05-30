В Алтайском крае проверят аттракционы после падения детей с лопнувшего батута
Проверку осуществит комиссия по надзору за техническим состоянием самоходных машин.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о внеплановой проверке аттракционов после инцидента с опрокидыванием батута в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Виктор Томенко поручил организовать внеплановую проверку аттракционов. Проверку будет проводить инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники", — говорится в сообщении.
Напомним, 30 мая в Барнауле надувной батут с детьми взлетел в воздух и лопнул. Причиной происшествия стал вырванный из аттракциона шланг. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Врачи диагностировали у одной из пострадавших девочек перелом основания черепа, травму лёгких и тупую травму живота. У второй — тупая травма живота и компрессионный перелом позвоночника.
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