"Это безумие": Блогер сделал "ламборгини" из картона и продал на аукционе за $10 тысяч
Всю вырученную сумму он отдал детской больнице, в которой в 14 лет лечился от рака.
Фото © trademe.co.nz
Новозеландский блогер Дэвид Джонс построил из картона автомобиль Lamborghini Avendator и выставил его на аукцион, выручив за своё творение более 10 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте аукциона.
Парень, на ютуб-канал которого подписано более полумиллиона человек, отправит вырученные 10 420 долларов за автомобиль, названный Cardborghini Aventapoor, на благотворительность в детскую больницу, в которой он проходил лечение от рака в 14-летнем возрасте.
"Это безумие. Я не думал, что машина будет продана за очень большую сумму. Рассчитывал выручить за неё 50 долларов", — сказал Джонс, заметив, что был поражён случившимся.
Идея создать свой "ламборгини" ему пришла, когда он проехался на настоящем спорткаре в Лос-Анджелесе. Найдя в Сети модель автомобиля, он увеличил его в пять раз и собрал из картона. На работу Джонсу и его знакомому понадобилось две с половиной недели. Первоначальная задумка установить внутрь двигатель от скейтборда не подошла, ведь он обладал слишком маленькой мощностью. Парни поставили в машину колёса от велосипеда, кресло и открывающиеся двери и окна, а привести в движение аппарат можно, используя "энергию Фреда Флинтстоуна" — отталкиваясь от земли ногами.
Ранее Лайф рассказывал, что игровую майку Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные 1,4 млн долларов. В ней легендарный баскетболист выступал за команду Университета Северной Каролины в сезоне 1982/1983.
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