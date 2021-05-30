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Проект российского беспилотного аэротакси представили на выставке в Севастополе

Всего за два миллиона рублей разработчики планируют создать аппарат, превосходящий американский вертолёт Robinson 44.

30 мая, 16:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На выставке "Интеллект машин и механизмов", которая проходит в Севастополе, представлен проект отечественного беспилотного аэротакси, способного развивать скорость до 200 км/ч. Об этом сообщает РИА "Новости".

Взлётная масса такого аэротакси составит 840 килограммов, а полётная нагрузка — до 200 килограммов. При этом аппарат сможет летать на расстояние до 200 километров. Как отметил представитель разработчика проекта, с которым выступили компания "Проблемная лаборатория "Турбомашины" и НИЛ "Динамика полёта и управление беспилотных авиационных систем", новые принципы аэродинамики позволят создать уникальную форму.

"Мы собираемся сделать аэротакси не за два миллиона долларов, а за два миллиона рублей", — заявил представитель на презентации.

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Сейчас проект проходит стадию испытаний, после которых можно будет создать полноценный прототип. По замыслу разработчиков, по транспортной производительности и стоимости лётного часа новый беспилотник будет вдвое превосходить американский вертолёт Robinson 44.

Ранее Лайф рассказывал, что в России на разработки по "зелёному" автотранспорту выделят миллиард рублей. Также в Минпромторге напомнили, что субсидии на стимулирование продаж газомоторного транспорта в 2021 году превысят три миллиарда рублей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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