Проект российского беспилотного аэротакси представили на выставке в Севастополе

На выставке "Интеллект машин и механизмов", которая проходит в Севастополе, представлен проект отечественного беспилотного аэротакси, способного развивать скорость до 200 км/ч. Об этом сообщает РИА "Новости".

Взлётная масса такого аэротакси составит 840 килограммов, а полётная нагрузка — до 200 килограммов. При этом аппарат сможет летать на расстояние до 200 километров. Как отметил представитель разработчика проекта, с которым выступили компания "Проблемная лаборатория "Турбомашины" и НИЛ "Динамика полёта и управление беспилотных авиационных систем", новые принципы аэродинамики позволят создать уникальную форму.

"Мы собираемся сделать аэротакси не за два миллиона долларов, а за два миллиона рублей", — заявил представитель на презентации.

Сейчас проект проходит стадию испытаний, после которых можно будет создать полноценный прототип. По замыслу разработчиков, по транспортной производительности и стоимости лётного часа новый беспилотник будет вдвое превосходить американский вертолёт Robinson 44.