Володин заявил о попытках Европарламента оказать влияние на Байдена перед встречей с Путиным

По мнению председателя Госдумы, ЕП хочет набрать себе политические очки.

Европарламент навязывает американскому президенту Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с лидером России Владимиром Путиным. Так прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин призыв председателя ЕП ужесточить санкции против Москвы.

"Европарламент и его глава Давид Сассоли предприняли попытку набрать политический вес, использовав как повод предстоящую встречу президентов России и США", — написал спикер Госдумы в своём телеграм-канале.