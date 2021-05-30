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Опубликовано 30 мая 2021, 19:34

Володин заявил о попытках Европарламента оказать влияние на Байдена перед встречей с Путиным

Фото © ТАСС / Юлия Зырянова / POOL

Фото © ТАСС / Юлия Зырянова / POOL

По мнению председателя Госдумы, ЕП хочет набрать себе политические очки.

Европарламент навязывает американскому президенту Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с лидером России Владимиром Путиным. Так прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин призыв председателя ЕП ужесточить санкции против Москвы.

"Европарламент и его глава Давид Сассоли предприняли попытку набрать политический вес, использовав как повод предстоящую встречу президентов России и США", — написал спикер Госдумы в своём телеграм-канале.

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По его мнению, Европарламент пытается таким образом оказать давление, "создать для встречи негативный фон с расчётом самим набрать политические очки, потоптавшись на темах, которые могут стать предметом обсуждения двух президентов".

Напомним, председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что Евросоюз должен ужесточить санкции против России. В Госдуме осудили заявление Сассоли, отметив, что Россия не испытывает удовольствия от этих конфронтаций и хочет наладить отношения со странами Европы. Однако она не будет терпеть недружелюбных действий в свою сторону.

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Яна Недомолкина
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