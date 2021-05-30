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Главреда белорусского портала Hrodna.life отпустили из полиции и выписали штраф

Во время осмотра у журналиста забрали ноутбук, телефон, три старых жёстких диска и красно-белый зонтик.

30 мая, 16:20
<p>Фото © <a href="https://hrodna.life/2021/05/30/shota-zaderzhan/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">hrodna.life</a></p>

Фото © hrodna.life

Главного редактора новостного портала Hrodna.life Алексея Шоту отпустили из Ленинского РОВД в белорусском городе Гродно, выписав штраф. Об этом сообщается на странице издания в "Фейсбуке".

"К нему относились "хорошо, с уважением". Тем не менее полчаса до дачи пояснений он провёл в камере с человеком без определённого места жительства", — говорится в записи.

Во время осмотра у журналиста забрали ноутбук, телефон, три старых жёстких диска и красно-белый зонтик. По статье о распространении информации, признанной в республике экстремистской, ему выписали штраф "до 500 базовых величин".

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Напомним, Алексея Шоту задержали сегодня в Гродно возле его дома. К журналисту подъехал микроавтобус, в который его препроводили неизвестные лица.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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