Главреда белорусского портала Hrodna.life отпустили из полиции и выписали штраф

Главного редактора новостного портала Hrodna.life Алексея Шоту отпустили из Ленинского РОВД в белорусском городе Гродно, выписав штраф. Об этом сообщается на странице издания в "Фейсбуке".

"К нему относились "хорошо, с уважением". Тем не менее полчаса до дачи пояснений он провёл в камере с человеком без определённого места жительства", — говорится в записи.

Во время осмотра у журналиста забрали ноутбук, телефон, три старых жёстких диска и красно-белый зонтик. По статье о распространении информации, признанной в республике экстремистской, ему выписали штраф "до 500 базовых величин".