В Киеве задержанный за разбой мужчина сбежал прямо из зала суда

Задержанный за разбой уроженец Азербайджана Афрас Куддасар-оглы Мамедсой сбежал прямо из зала Ирпенского городского суда в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Национальной полиции.

Для поимки преступника была организована спецоперация под названием "Сирена". Спустя несколько дней в свой выходной день его обнаружил сотрудник спецназа неподалёку от столицы.

"Правоохранитель задержал его и вызвал на помощь наряд полиции и следственно-оперативную группу", — рассказал руководитель столичного главка Андрей Крищенко, добавив, что мужчину передали коллегам из Киевской области для проведения следственных действий.