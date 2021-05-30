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В Киеве задержанный за разбой мужчина сбежал прямо из зала суда

Однако его счастье было недолгим: в результате спецоперации полиция поймала преступника неподалёку от столицы.

30 мая, 15:59
<p>Фото © Пресс-служба полиции Киевской области</p>

Фото © Пресс-служба полиции Киевской области

Задержанный за разбой уроженец Азербайджана Афрас Куддасар-оглы Мамедсой сбежал прямо из зала Ирпенского городского суда в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Национальной полиции.

Для поимки преступника была организована спецоперация под названием "Сирена". Спустя несколько дней в свой выходной день его обнаружил сотрудник спецназа неподалёку от столицы.

"Правоохранитель задержал его и вызвал на помощь наряд полиции и следственно-оперативную группу", — рассказал руководитель столичного главка Андрей Крищенко, добавив, что мужчину передали коллегам из Киевской области для проведения следственных действий.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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