В Киеве задержанный за разбой мужчина сбежал прямо из зала суда
Однако его счастье было недолгим: в результате спецоперации полиция поймала преступника неподалёку от столицы.
Фото © Пресс-служба полиции Киевской области
Задержанный за разбой уроженец Азербайджана Афрас Куддасар-оглы Мамедсой сбежал прямо из зала Ирпенского городского суда в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Национальной полиции.
Для поимки преступника была организована спецоперация под названием "Сирена". Спустя несколько дней в свой выходной день его обнаружил сотрудник спецназа неподалёку от столицы.
"Правоохранитель задержал его и вызвал на помощь наряд полиции и следственно-оперативную группу", — рассказал руководитель столичного главка Андрей Крищенко, добавив, что мужчину передали коллегам из Киевской области для проведения следственных действий.
Ранее Лайф рассказывал, что беглеца из колонии в Адыгее поймали у побережья Чёрного моря. Осуждённый отбывал наказание за грабёж. Его уже вернули в исправительное учреждение.
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