Беглеца из колонии в Адыгее поймали у побережья Чёрного моря
Осуждённый отбывал наказание за грабёж. Его уже вернули в исправительное учреждение.
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В Анапе у побережья Чёрного моря был задержан заключённый, совершивший побег из колонии-поселения в Майкопе. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Адыгея.
"При проведении комплекса совместных разыскных мероприятий правоохранительных органов осуждённый был задержан в городе Анапе Краснодарского края", — сказали в пресс-службе ведомства.
Виктор Марков отбывал наказание за грабёж. Уроженец Ставрополя совершил побег из колонии-поселения № 6 21 мая. Он уже возвращён в исправительное учреждение.
Ранее двое заключённых совершили побег из колонии-поселения в Иркутской области. Мужчины отбывали наказание за совершение краж и мошенничество.
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