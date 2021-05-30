Беглеца из колонии в Адыгее поймали у побережья Чёрного моря

В Анапе у побережья Чёрного моря был задержан заключённый, совершивший побег из колонии-поселения в Майкопе. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Адыгея.

"При проведении комплекса совместных разыскных мероприятий правоохранительных органов осуждённый был задержан в городе Анапе Краснодарского края", — сказали в пресс-службе ведомства.

Виктор Марков отбывал наказание за грабёж. Уроженец Ставрополя совершил побег из колонии-поселения № 6 21 мая. Он уже возвращён в исправительное учреждение.