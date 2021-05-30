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Беглеца из колонии в Адыгее поймали у побережья Чёрного моря

Осуждённый отбывал наказание за грабёж. Его уже вернули в исправительное учреждение.

30 мая, 15:38
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Анапе у побережья Чёрного моря был задержан заключённый, совершивший побег из колонии-поселения в Майкопе. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Адыгея.

"При проведении комплекса совместных разыскных мероприятий правоохранительных органов осуждённый был задержан в городе Анапе Краснодарского края", — сказали в пресс-службе ведомства.

Виктор Марков отбывал наказание за грабёж. Уроженец Ставрополя совершил побег из колонии-поселения № 6 21 мая. Он уже возвращён в исправительное учреждение.

В Смоленской области 19 заключённых исправительной колонии объявили голодовку

В Смоленской области 19 заключённых исправительной колонии объявили голодовку

Ранее двое заключённых совершили побег из колонии-поселения в Иркутской области. Мужчины отбывали наказание за совершение краж и мошенничество.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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