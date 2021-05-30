Две женщины погибли при столкновении внедорожника с лесовозом в Карелии

На федеральной трассе Р21 "Кола" в Республике Карелия столкнулись внедорожник и лесовоз. В результате погибли две женщины, говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции республики.

"По предварительным данным, произошло столкновение лесовоза Volvo с автомобилем Mitsubishi Pajero. Во внедорожнике находилось четыре человека. В результате ДТП от полученных травм скончались две женщины: водитель Mitsubishi Pajero и её пассажирка", — уточнили в ведомстве.

Также в аварии пострадали ещё два человека — мужчина и ребёнок. Их с различными травмами доставили в больницу. Обстоятельства страшного ДТП выясняются.