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Две женщины погибли при столкновении внедорожника с лесовозом в Карелии

Ещё один взрослый и ребёнок доставлены в больницу с различными травмами.

30 мая, 15:45
<p>Фото © Пресс-служба ГИБДД Карелии</p>

Фото © Пресс-служба ГИБДД Карелии

На федеральной трассе Р21 "Кола" в Республике Карелия столкнулись внедорожник и лесовоз. В результате погибли две женщины, говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции республики.

"По предварительным данным, произошло столкновение лесовоза Volvo с автомобилем Mitsubishi Pajero. Во внедорожнике находилось четыре человека. В результате ДТП от полученных травм скончались две женщины: водитель Mitsubishi Pajero и её пассажирка", — уточнили в ведомстве.

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Также в аварии пострадали ещё два человека — мужчина и ребёнок. Их с различными травмами доставили в больницу. Обстоятельства страшного ДТП выясняются.

Ранее три машины столкнулись на 42-м километре трассы Нижний Новгород — Киров около деревни Тайное. В результате погибло четыре человека и ещё трое пострадали.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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