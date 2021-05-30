Живая мумия в инвалидной коляске: Супруги из Волгограда пришли в ужас, увидев дочь после года заточения в интернате
Свидания с родственниками были запрещены из-за коронавирусного карантина, поэтому семья не знала, что происходит с их ребёнком.
Фото предоставлено Лайфу
В Волгоградской области родители из-за коронавируса год не видели свою дочь, которая находилась в психоневрологическом интернате, а увидев, ужаснулись её состоянием — перед ними буквально стояла живая мумия. Как рассказали Лайфу Вячеслав и Екатерина, Настю перевели во взрослый интернат города Жирновска, когда ей исполнилось 18 лет.
Супруги из Волгограда пришли в ужас, увидев дочь после годового заточения в интернате. Видео © LIFE
Из-за карантина посещения были запрещены, поэтому родители общались с дочерью по телефону. Спустя год такого общения им наконец разрешили приехать в учреждение. Однако, увидев дочь, супруги не поверили своим глазам: перед ними была измождённая мумия в инвалидной коляске, покрытая множеством ран и язв.
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"От увиденного мы, конечно, ужаснулись. Дочку вывезли, мама её, конечно, не узнала. <...> Медсестра, которая была с дочкой, не смогла нам объяснить, почему ребёнок доведён до такого состояния", — вспоминает Вячеслав.
Сейчас семья написала заявление в прокуратуру, Следственный комитет, а также в органы по правам человека. Как сообщили Лайфу в СК, ведомство начало проверку. Супруги же занялись лечением 19-летней дочери.
Другая история произошла в Новосибирской области в начале этого года. Там мать 18-летнего парня, приехав за ним в интернат, обнаружила избитого, изнеможённого и похудевшего на 30 килограммов сына, у которого были сломаны пальцы.
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