Партия Саакашвили сняла бойкот парламента Грузии и приступила к работе

Грузинская оппозиционная партия "Единое национальное движение", основанная бывшим президентом Михаилом Саакашвили, начинает работу в парламенте страны после более чем полугодового бойкота. Об этом сообщил председатель партии Ника Мелия.

"Мы будем бороться с ней (правящей партией "Грузинская мечта". — Прим. Лайфа) везде, будь то в зале заседаний парламента, в комитетских залах, в залах Верховного совета Аджарии, на площадях, на улицах, в сёлах, районах, горах, равнинах", — заявил Мелия по итогам заседания политсовета партии.