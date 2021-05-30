Партия Саакашвили сняла бойкот парламента Грузии и приступила к работе
В середине мая председателя политического движения освободили из-под ареста под залог.
Фото © ТАСС / Мдзинаришвили Давид
Грузинская оппозиционная партия "Единое национальное движение", основанная бывшим президентом Михаилом Саакашвили, начинает работу в парламенте страны после более чем полугодового бойкота. Об этом сообщил председатель партии Ника Мелия.
"Мы будем бороться с ней (правящей партией "Грузинская мечта". — Прим. Лайфа) везде, будь то в зале заседаний парламента, в комитетских залах, в залах Верховного совета Аджарии, на площадях, на улицах, в сёлах, районах, горах, равнинах", — заявил Мелия по итогам заседания политсовета партии.
Напомним, партия "Единое национальное движение" бойкотировала работу парламента осенью прошлого года, отказавшись признавать итоги выборов. В феврале этого года председатель партии Ника Мелия был арестован по делу о беспорядках на митинге, после чего через два месяца все оппозиционные движения, кроме двух, включая партию Саакашвили, прекратили бойкот. Сам же экс-президент призвал не подписывать никаких соглашений, пока Мелия не окажется на свободе. В результате в середине мая он вышел под залог, который за него уплатил Европейский фонд за демократию.
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