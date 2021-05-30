СОБР готовится к штурму квартиры, из которой экс-полицейский из Екатеринбурга ведёт стрельбу
Злоумышленник уже ранил двух человек — девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии.
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На место стрельбы в Екатеринбурге, где экс-сотрудник ППС открыл огонь из окна по прохожим и машинам, приехали сотрудники СОБРа и Росгвардии. Источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу, что штурмовать квартиру злоумышленника планируют через соседний балкон.
Из здания уже вывели всех жильцов, дом оцеплен. Несмотря на продолжающуюся стрельбу, местные жители не расходятся и наблюдают за происходящим. Причина поступка экс-полицейского пока не известна.
Напомним, бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу.
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