У Пелевина украли телефон после получения литературной премии

Александр Пелевин рассказал, что после победы в литературной премии "Национальный бестселлер" лишился мобильного телефона. К произошедшему он отнёсся с долей юмора — отметил, в частности, что не хранит на гаджете интимные фотографии.

"Праздновали победу с товарищами в баре, вышел покурить, подбежал некий гражданин, обнял меня крепко, радушно так, а потом оказалось, что у меня нет телефона", — цитирует его kp.ru.