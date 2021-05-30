У Пелевина украли телефон после получения литературной премии
Любимый многими российский писатель отмечал важное событие с друзьями в баре, когда нарвался на вора.
Фото © facebook / Издательский дом "Городец"
Александр Пелевин рассказал, что после победы в литературной премии "Национальный бестселлер" лишился мобильного телефона. К произошедшему он отнёсся с долей юмора — отметил, в частности, что не хранит на гаджете интимные фотографии.
"Праздновали победу с товарищами в баре, вышел покурить, подбежал некий гражданин, обнял меня крепко, радушно так, а потом оказалось, что у меня нет телефона", — цитирует его kp.ru.
Ранее Александр Пелевин стал обладателем литературной премии "Национальный бестселлер". До последнего с ним соперничал автор книги "Кока" Михаил Гиголашвили. Всё решил один голос.
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