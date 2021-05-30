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У Пелевина украли телефон после получения литературной премии

Любимый многими российский писатель отмечал важное событие с друзьями в баре, когда нарвался на вора.

30 мая, 17:04
<p>Фото © facebook / <a href="https://www.facebook.com/gorodetsru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Издательский дом "Городец"</a> </p>

Фото © facebook / Издательский дом "Городец"

Александр Пелевин рассказал, что после победы в литературной премии "Национальный бестселлер" лишился мобильного телефона. К произошедшему он отнёсся с долей юмора — отметил, в частности, что не хранит на гаджете интимные фотографии.

"Праздновали победу с товарищами в баре, вышел покурить, подбежал некий гражданин, обнял меня крепко, радушно так, а потом оказалось, что у меня нет телефона", — цитирует его kp.ru.

Составлен топ-5 популярных книжных новинок за последний год

Составлен топ-5 популярных книжных новинок за последний год

Ранее Александр Пелевин стал обладателем литературной премии "Национальный бестселлер". До последнего с ним соперничал автор книги "Кока" Михаил Гиголашвили. Всё решил один голос.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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