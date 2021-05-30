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Взрыв раздался возле дома в Екатеринбурге, где экс-полицейский ведёт стрельбу

Им оказался звук от подрыва входной двери квартиры, в которой находился мужчина.

30 мая, 17:31

Взрыв раздался возле дома в Екатеринбурге, где экс-полицейский ведёт стрельбу. Видео © LIFE

Взрыв раздался возле дома в Екатеринбурге, где экс-полицейский ведёт стрельбу. Об этом сообщил Лайфу корреспондент с места событий.

Предположительно, этот звук был от подрыва входной двери для того, чтобы силовики смогли попасть в квартиру злоумышленника. Очевидцы сообщали, что после хлопка начался пожар, однако корреспондент Лайфа это заявление не подтвердил.

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Напомним, бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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