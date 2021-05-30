Взрыв раздался возле дома в Екатеринбурге, где экс-полицейский ведёт стрельбу. Видео © LIFE

Взрыв раздался возле дома в Екатеринбурге, где экс-полицейский ведёт стрельбу. Об этом сообщил Лайфу корреспондент с места событий.

Предположительно, этот звук был от подрыва входной двери для того, чтобы силовики смогли попасть в квартиру злоумышленника. Очевидцы сообщали, что после хлопка начался пожар, однако корреспондент Лайфа это заявление не подтвердил.