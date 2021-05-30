Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Кровля гостиницы в Петрозаводске загорелась на площади 300 квадратов

В результате пожара 50 человек были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.

30 мая, 18:09
<p>Фото © VK / "<a href="https://vk.com/video-57321769_456239027?api_access_key=e837b09b80f9152439" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Карелновости</a>"</p>

Фото © VK / "Карелновости"

Видео © VK / "КарелНовости"

В Петрозаводске огонь охватил кровлю гостиницы "Северная" на проспекте Ленина, 21, которая является важнейшим историко-культурным объектом города. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. После пожара из здания эвакуировали 50 человек. Информация о пострадавших не поступала. Сейчас пожарные пытаются справиться с огнём.

Два человека погибли и один ребёнок пострадал при пожаре в Твери

Два человека погибли и один ребёнок пострадал при пожаре в Твери

Ранее Лайф снял с коптера крупный пожар на складах в Омске.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1