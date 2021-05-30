Кровля гостиницы в Петрозаводске загорелась на площади 300 квадратов
В результате пожара 50 человек были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото © VK / "Карелновости"
Видео © VK / "КарелНовости"
В Петрозаводске огонь охватил кровлю гостиницы "Северная" на проспекте Ленина, 21, которая является важнейшим историко-культурным объектом города. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.
Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. После пожара из здания эвакуировали 50 человек. Информация о пострадавших не поступала. Сейчас пожарные пытаются справиться с огнём.
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