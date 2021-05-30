В Египте существенно улучшат инфраструктуру Суэцкого канала после истории с севшим на мель судном
Основной упор специалисты сделают на раздвоение водной артерии и увеличат ширину на отдельных участках с 220 до 230 метров.
Фото © ТАСС / EPA / Mohamed Hossam
Руководство Суэцкого канала приняло решение существенно улучшить его инфраструктуру после истории с контейнеровозом Ever Given, который сел на мель и перекрыл канал на шесть дней. Об этом заявил глава инспекции по контролю за судоходством при администрации канала Мухаммед ас-Саид.
"После инцидента с контейнеровозом нами разработана концепция по дальнейшему улучшению функционирования канала", — приводит его слова ТАСС.
Основной упор специалисты сделают на раздвоение водной артерии и увеличат ширину на отдельных участках с 220 до 230 метров. Также будет укреплена южная часть канала, куда приходится основная нагрузка.
Напомним, двигавшийся по Суэцкому каналу контейнеровоз Ever Given cел на мель 23 марта, заблокировав движение почти на неделю. Его пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки судна, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.
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