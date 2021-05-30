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В Египте существенно улучшат инфраструктуру Суэцкого канала после истории с севшим на мель судном

Основной упор специалисты сделают на раздвоение водной артерии и увеличат ширину на отдельных участках с 220 до 230 метров.

30 мая, 18:03
<p>Фото © ТАСС / EPA / Mohamed Hossam</p>

Фото © ТАСС / EPA / Mohamed Hossam

Руководство Суэцкого канала приняло решение существенно улучшить его инфраструктуру после истории с контейнеровозом Ever Given, который сел на мель и перекрыл канал на шесть дней. Об этом заявил глава инспекции по контролю за судоходством при администрации канала Мухаммед ас-Саид.

"После инцидента с контейнеровозом нами разработана концепция по дальнейшему улучшению функционирования канала", — приводит его слова ТАСС.

Основной упор специалисты сделают на раздвоение водной артерии и увеличат ширину на отдельных участках с 220 до 230 метров. Также будет укреплена южная часть канала, куда приходится основная нагрузка.

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Напомним, двигавшийся по Суэцкому каналу контейнеровоз Ever Given cел на мель 23 марта, заблокировав движение почти на неделю. Его пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки судна, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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