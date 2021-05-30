В Египте существенно улучшат инфраструктуру Суэцкого канала после истории с севшим на мель судном

Руководство Суэцкого канала приняло решение существенно улучшить его инфраструктуру после истории с контейнеровозом Ever Given, который сел на мель и перекрыл канал на шесть дней. Об этом заявил глава инспекции по контролю за судоходством при администрации канала Мухаммед ас-Саид.

"После инцидента с контейнеровозом нами разработана концепция по дальнейшему улучшению функционирования канала", — приводит его слова ТАСС.

Основной упор специалисты сделают на раздвоение водной артерии и увеличат ширину на отдельных участках с 220 до 230 метров. Также будет укреплена южная часть канала, куда приходится основная нагрузка.