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"Застрелил парня-спортсмена": Соседка рассказала, что стрелок из Екатеринбурга был разжалован из-за убийства

По её словам, накануне мужчина сидел во дворе пьяным после ссоры с супругой.

30 мая, 17:56

Соседка рассказала, что стрелок из Екатеринбурга был разжалован из-за убийства. Видео © LIFE

Соседка бывшего полицейского из Екатеринбурга, который открыл стрельбу по людям и машинам из окна, рассказала Лайфу о его прошлом. Женщина говорит, что мужчина застрелил "парня-спортсмена", после чего его разжаловали и отправили служить в Чечню.

Также собеседница Лайфа отметила, что у Бокова есть дети. По её словам, вчера стрелок из Екатеринбурга поругался с супругой, после чего напился и пугал людей во дворе дома.

"Он с женой вчера поругался и вот тут пьяный сидел во дворе, от него все шарахались подальше, боялись его", — отметила женщина.

Съехала крыша: Соседка рассказала Лайфу о стрелке из Екатеринбурга

Съехала крыша: Соседка рассказала Лайфу о стрелке из Екатеринбурга

Напомним, бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу. Бойцы СОБРа начали штурм его квартиры, мужчину удалось задержать живым.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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