Соседка рассказала, что стрелок из Екатеринбурга был разжалован из-за убийства. Видео © LIFE

Соседка бывшего полицейского из Екатеринбурга, который открыл стрельбу по людям и машинам из окна, рассказала Лайфу о его прошлом. Женщина говорит, что мужчина застрелил "парня-спортсмена", после чего его разжаловали и отправили служить в Чечню.

Также собеседница Лайфа отметила, что у Бокова есть дети. По её словам, вчера стрелок из Екатеринбурга поругался с супругой, после чего напился и пугал людей во дворе дома.

"Он с женой вчера поругался и вот тут пьяный сидел во дворе, от него все шарахались подальше, боялись его", — отметила женщина.