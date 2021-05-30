Google уличили в слежке за пользователями смартфонов даже с выключенной геолокацией

Компания Google специально усложняла пользователям операционной системы Android доступ к настройкам конфиденциальности, чтобы беспрепятственно получать данные об их местоположении. Об этом пишет издание Business Insider.

Судебный процесс, материалы которого попали в СМИ, начался ещё в прошлом году, когда прокуратура американского штата Аризона подала иск в адрес Google, обвинив IT-гиганта в незаконном сборе данных о местоположении пользователей. При этом отмечалось, что такая слежка продолжалась даже после отказа владельцев устройств передавать данные в компанию и полного отключения служб геолокации.

Утверждается, что сотрудники Google не только усложняли доступ к настройкам конфиденциальности, но и требовали от компаний — производителей смартфонов скрывать эти настройки. В документах суда также говорится, что Google использовала для сбора данных сторонние приложения и беспроводную сеть Wi-Fi.