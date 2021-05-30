Google уличили в слежке за пользователями смартфонов даже с выключенной геолокацией
Отмечается, что корпорация требовала от производителей мобильных устройств скрывать соответствующие настройки.
Фото © ТАСС / Zuma
Компания Google специально усложняла пользователям операционной системы Android доступ к настройкам конфиденциальности, чтобы беспрепятственно получать данные об их местоположении. Об этом пишет издание Business Insider.
Судебный процесс, материалы которого попали в СМИ, начался ещё в прошлом году, когда прокуратура американского штата Аризона подала иск в адрес Google, обвинив IT-гиганта в незаконном сборе данных о местоположении пользователей. При этом отмечалось, что такая слежка продолжалась даже после отказа владельцев устройств передавать данные в компанию и полного отключения служб геолокации.
Утверждается, что сотрудники Google не только усложняли доступ к настройкам конфиденциальности, но и требовали от компаний — производителей смартфонов скрывать эти настройки. В документах суда также говорится, что Google использовала для сбора данных сторонние приложения и беспроводную сеть Wi-Fi.
Детали слежки за пользователями на одном из допросов раскрыл бывший инженер сервиса Google Maps. Мужчина рассказывал, что единственный способ скрыть от компании адреса работы и дома — это нарочно ввести неверные данные в соответствующих полях. В самой Google пока никак не комментировали вскрывшуюся информацию.
Ранее скандал вокруг компании Google произошёл в России. Роскомнадзор оштрафовал IT-гиганта за неудаление сервисами материалов, нарушающих российское законодательство, в ответ на что компания подала иск к ведомству. После этого в РКН не исключили, что трафик Google будет замедлен по аналогии с Twitter, а коснётся это, в частности, видеохостинга YouTube. Вслед за этим Google снова была оштрафована на общую сумму более чем шесть миллионов рублей.
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