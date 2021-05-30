Москве есть что предъявить Вашингтону, если американский президент Джо Байден захочет обсудить на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным соблюдение прав человека в России. Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.

"В Женеве явно не будет лёгкого диалога. Байден опять делает жёсткие заявления в адрес Путина. Однако России тоже есть что предъявить США на сей счёт. Для начала — потребовать от Байдена прекратить преследование Джулиана Ассанжа и отказаться от требования о его выдаче США", — написал сенатор в своём телеграм-канале.