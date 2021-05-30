"Лёгкого диалога не будет": Пушков отреагировал на планы Байдена обсудить с Путиным "важный вопрос"
Парламентарий отметил, что российскому лидеру есть что ответить главе Белого дома.
Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
Москве есть что предъявить Вашингтону, если американский президент Джо Байден захочет обсудить на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным соблюдение прав человека в России. Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.
"В Женеве явно не будет лёгкого диалога. Байден опять делает жёсткие заявления в адрес Путина. Однако России тоже есть что предъявить США на сей счёт. Для начала — потребовать от Байдена прекратить преследование Джулиана Ассанжа и отказаться от требования о его выдаче США", — написал сенатор в своём телеграм-канале.
Напомним, совсем недавно в Кремле подтвердили, что встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Ранее глава Белого дома заявил, что не позволит нарушать права человека и намерен "ясно дать это понять" на саммите с российским коллегой Владимиром Путиным.
Комментариев: 0