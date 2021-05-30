Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Сдохни": Задержанного стрелка из Екатеринбурга увезли на допрос под проклятия соседей

Силовики взяли мужчину в квартире во время штурма, в отношении него возбуждено уголовное дело.

30 мая, 18:34

Задержанного стрелка в автозаке увезли на допрос. Видео © LIFE

Задержанного бывшего полицейского из Екатеринбурга, начавшего стрельбу во дворе своего дома, увезли на допрос. Лайф снял, как автозак с Боковым отъезжает от его дома, где дежурят силовики. При этом соседи выкрикивали в его адрес проклятия.

Видео © Соцсети

Напомним, бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу. Задерживать его пришлось штурмом.

СК возбудил уголовное дело после стрельбы экс-полицейского в Екатеринбурге

СК возбудил уголовное дело после стрельбы экс-полицейского в Екатеринбурге

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

СК возбудил уголовное дело после стрельбы экс-полицейского в Екатеринбурге

сегодня в 18:20

Раненная в Екатеринбурге девочка находится в крайне тяжёлом состоянии

сегодня в 18:18

Трое россиян погибли в результате взрыва в ЦАР

сегодня в 18:30

"Лёгкого диалога не будет": Пушков отреагировал на планы Байдена обсудить с Путиным "важный вопрос"

сегодня в 18:27

Google уличили в слежке за пользователями смартфонов даже с выключенной геолокацией

сегодня в 18:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1