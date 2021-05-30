"Сдохни": Задержанного стрелка из Екатеринбурга увезли на допрос под проклятия соседей
Силовики взяли мужчину в квартире во время штурма, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Задержанного стрелка в автозаке увезли на допрос. Видео © LIFE
Задержанного бывшего полицейского из Екатеринбурга, начавшего стрельбу во дворе своего дома, увезли на допрос. Лайф снял, как автозак с Боковым отъезжает от его дома, где дежурят силовики. При этом соседи выкрикивали в его адрес проклятия.
Видео © Соцсети
Напомним, бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу. Задерживать его пришлось штурмом.
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