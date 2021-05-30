Задержанного бывшего полицейского из Екатеринбурга, начавшего стрельбу во дворе своего дома, увезли на допрос. Лайф снял, как автозак с Боковым отъезжает от его дома, где дежурят силовики. При этом соседи выкрикивали в его адрес проклятия.