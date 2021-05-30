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"Хочу изменить жизнь": Стрелок из Екатеринбурга оказался завсегдатаем сайтов знакомств и ненавистником грубости

Искал мужчина умную женщину "для создания семьи". В анкете он замечал, что не любит людей, которые не могут контролировать свой гнев.

30 мая, 19:17
<p>Задержанный Сергей Болков. Фото © LIFE</p>

Задержанный Сергей Болков. Фото © LIFE

Лайф публикует фотографию задержанного после стрельбы бывшего правоохранителя Сергея Болкова из Екатеринбурга. В последнее время мужчина работал временно исполняющим обязанности директора местного ЧОПа.

Свободное время он проводил на сайтах знакомств, где надеялся найти свою любовь и создать с ней семью. Болков в анкете писал, что "хочет изменить жизнь". При этом мужчина не скрывал, что у него есть сын. Сейчас мальчик не живёт с отцом.

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"Сдохни": Задержанного стрелка из Екатеринбурга увезли на допрос под проклятия соседей

Искал же Сергей красивую и умную женщину, которая должна "создать семью" для них с сыном. По его словам, за свою жизнь он видел много событий, которые повлияли на него, и признавался, что решать чужие проблемы у него выходит лучше, чем свои. Кроме того, он выставлял некоторые требования для будущей супруги: она не должна была перекладывать всю ответственность на мужчину, врать и искать выгоду за счёт других людей. Мужчине также не нравились люди, которые, по его мнению, слишком интересуются своей внешностью, и те, кто не способен "справиться со своим гневом, позволяя себе крики и грубость в адрес других людей". Последнее выглядит особенно значимым, учитывая события, произошедшие вечером 30 мая.

Раненная в Екатеринбурге девочка находится в крайне тяжёлом состоянии

Раненная в Екатеринбурге девочка находится в крайне тяжёлом состоянии

Напомним, бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу. Задерживать его пришлось штурмом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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