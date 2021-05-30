Свободное время он проводил на сайтах знакомств, где надеялся найти свою любовь и создать с ней семью. Болков в анкете писал, что "хочет изменить жизнь". При этом мужчина не скрывал, что у него есть сын. Сейчас мальчик не живёт с отцом.

Искал же Сергей красивую и умную женщину, которая должна "создать семью" для них с сыном. По его словам, за свою жизнь он видел много событий, которые повлияли на него, и признавался, что решать чужие проблемы у него выходит лучше, чем свои. Кроме того, он выставлял некоторые требования для будущей супруги: она не должна была перекладывать всю ответственность на мужчину, врать и искать выгоду за счёт других людей. Мужчине также не нравились люди, которые, по его мнению, слишком интересуются своей внешностью, и те, кто не способен "справиться со своим гневом, позволяя себе крики и грубость в адрес других людей". Последнее выглядит особенно значимым, учитывая события, произошедшие вечером 30 мая.