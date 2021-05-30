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Ушла на прогулку и не вернулась: В Екатеринбурге бесследно исчезла 15-летняя школьница

Девочка раньше никогда не пропадала, никаких конфликтов у неё в семье не было.

30 мая, 18:59
<p>Фото © ПСО "Прорыв"</p>

Фото © ПСО "Прорыв"

В Екатеринбурге пропала 15-летняя Ольга Ситникова. Она вышла погулять из дома в Октябрьском районе и не вернулась. Девочку разыскивают волонтёры поискового отряда "Прорыв" и сотрудники отдела полиции № 7.

"Раньше она никогда не пропадала. Никаких конфликтов в семье не было. Сейчас поговорим с мамой и начнём поиск. Искать будем по всему городу", — приводит сообщение отряда kp.ru.

Сообщается, что Ольга имеет худощавое телосложение, рост примерно 160 сантиметров, у неё зелёные глаза и светло-русые волосы. На момент пропажи она была одета в тёмно-синюю футболку с серебряным узором, джинсы такого же цвета и бежевые кроссовки с сиреневыми вставками. Также с собой у неё был рюкзак белого цвета. Из особых примет указаны шрам на лбу и родинка на затылке.

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Ранее Лайф писал о двух найденных 16-летних девочках, которые считались пропавшими целых десять дней. После исчезновения девочек даже возбудили дело об убийстве, но в итоге их нашли невредимыми и вернули в интернат.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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