В Екатеринбурге пропала 15-летняя Ольга Ситникова. Она вышла погулять из дома в Октябрьском районе и не вернулась. Девочку разыскивают волонтёры поискового отряда "Прорыв" и сотрудники отдела полиции № 7.

"Раньше она никогда не пропадала. Никаких конфликтов в семье не было. Сейчас поговорим с мамой и начнём поиск. Искать будем по всему городу", — приводит сообщение отряда kp.ru.

Сообщается, что Ольга имеет худощавое телосложение, рост примерно 160 сантиметров, у неё зелёные глаза и светло-русые волосы. На момент пропажи она была одета в тёмно-синюю футболку с серебряным узором, джинсы такого же цвета и бежевые кроссовки с сиреневыми вставками. Также с собой у неё был рюкзак белого цвета. Из особых примет указаны шрам на лбу и родинка на затылке.