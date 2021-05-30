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МВД: Стрелка из Екатеринбурга уволили из органов более 10 лет назад

В ведомстве отметили, что это было ещё до реорганизации милиции в полицию.

30 мая, 19:28
<p>Сергей Болков. Фото © LIFE</p>

Сергей Болков. Фото © LIFE

Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, был уволен из органов внутренних дел более десяти лет назад. Об этом Лайфу сообщил руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Валерий Горелых.

"Задержанный никогда в полиции не был. Он служил в должности рядового инспектора ППС и в звании старшего прапорщика. Ещё до реорганизации милиции в полицию из системы МВД его уволили порядка десяти лет назад", — рассказал полковник Горелых.

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Источник сообщил Лайфу, что в момент задержания Сергей Болков был сильно пьян, не мог говорить и только хрипел. Его планируют отвезти на медосвидетельствование.

Напомним, мужчина открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу. Задерживать его пришлось штурмом.

Соседка Болкова рассказала Лайфу, что он был разжалован из-за убийства "парня-спортсмена".

"Хочу изменить жизнь": Стрелок из Екатеринбурга оказался завсегдатаем сайтов знакомств и ненавистником грубости

"Хочу изменить жизнь": Стрелок из Екатеринбурга оказался завсегдатаем сайтов знакомств и ненавистником грубости

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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