МВД: Стрелка из Екатеринбурга уволили из органов более 10 лет назад

Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, был уволен из органов внутренних дел более десяти лет назад. Об этом Лайфу сообщил руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Валерий Горелых.

"Задержанный никогда в полиции не был. Он служил в должности рядового инспектора ППС и в звании старшего прапорщика. Ещё до реорганизации милиции в полицию из системы МВД его уволили порядка десяти лет назад", — рассказал полковник Горелых.

Источник сообщил Лайфу, что в момент задержания Сергей Болков был сильно пьян, не мог говорить и только хрипел. Его планируют отвезти на медосвидетельствование.

Напомним, мужчина открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу. Задерживать его пришлось штурмом.