МВД: Стрелка из Екатеринбурга уволили из органов более 10 лет назад
В ведомстве отметили, что это было ещё до реорганизации милиции в полицию.
Сергей Болков. Фото © LIFE
Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, был уволен из органов внутренних дел более десяти лет назад. Об этом Лайфу сообщил руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Валерий Горелых.
"Задержанный никогда в полиции не был. Он служил в должности рядового инспектора ППС и в звании старшего прапорщика. Ещё до реорганизации милиции в полицию из системы МВД его уволили порядка десяти лет назад", — рассказал полковник Горелых.
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Источник сообщил Лайфу, что в момент задержания Сергей Болков был сильно пьян, не мог говорить и только хрипел. Его планируют отвезти на медосвидетельствование.
Напомним, мужчина открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу. Задерживать его пришлось штурмом.
Соседка Болкова рассказала Лайфу, что он был разжалован из-за убийства "парня-спортсмена".
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