Устроившего стрельбу в Екатеринбурге направят на психиатрическую экспертизу
До происшествия злоумышленник не числился на учёте у нарколога и психиатра.
Задержанный Сергей Болков. Фото © LIFE
Стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге Сергея Болкова направят на психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Для установления психологических особенностей, психического состояния, мотивов его действий в рамках уголовного дела подозреваемому будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", — отметил собеседник агентства и уточнил, что ранее мужчина не состоял на учёте у нарколога и психиатра.
Напомним, бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу. Задерживать его пришлось штурмом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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