Устроившего стрельбу в Екатеринбурге направят на психиатрическую экспертизу

Стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге Сергея Болкова направят на психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Для установления психологических особенностей, психического состояния, мотивов его действий в рамках уголовного дела подозреваемому будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", — отметил собеседник агентства и уточнил, что ранее мужчина не состоял на учёте у нарколога и психиатра.