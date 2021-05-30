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Устроившего стрельбу в Екатеринбурге направят на психиатрическую экспертизу

До происшествия злоумышленник не числился на учёте у нарколога и психиатра.

30 мая, 19:30
<p>Задержанный Сергей Болков. Фото © LIFE</p>

Задержанный Сергей Болков. Фото © LIFE

Стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге Сергея Болкова направят на психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Для установления психологических особенностей, психического состояния, мотивов его действий в рамках уголовного дела подозреваемому будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", — отметил собеседник агентства и уточнил, что ранее мужчина не состоял на учёте у нарколога и психиатра.

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Напомним, бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу. Задерживать его пришлось штурмом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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