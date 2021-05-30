Крымский мост и федеральная трасса "Таврида" восхитили главу немецкой делегации Виктора Триппеля. Об этом сообщает РИА "Новости".

Немецкая делегация из 25 человек прибыла с ознакомительным визитом в Крым 22 мая в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов". Глава делегации ФРГ оценил надёжность, массивность и прочность инженерного сооружения, отметив, что мост очень красив и качественно сделан.

"В своей жизни я дважды принимал участие в строительстве мостов. Очень много езжу по странам Евросоюза, но такого восхитительного сооружения, как Крымский мост, ещё нигде не видел", — восхитился Триппель.

Глава делегации добавил, что дорога от Симферополя к Крымскому мосту по трассе "Таврида" была очень комфортной. Однако Триппель всё же обнаружил "единственный недостаток новой трассы — ограничение скорости", пояснив, что "по таким дорогам в Германии с такой малой скоростью не ездят".