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"Такого ещё нигде не видел": Глава делегации ФРГ признал Крымский мост лучшим в Европе

Виктор Триппель оценил надёжность, массивность и прочность инженерного сооружения.

30 мая, 19:53
<p>Фото © ТАСС / Виталий Тимкив</p>

Фото © ТАСС / Виталий Тимкив

Крымский мост и федеральная трасса "Таврида" восхитили главу немецкой делегации Виктора Триппеля. Об этом сообщает РИА "Новости".

Немецкая делегация из 25 человек прибыла с ознакомительным визитом в Крым 22 мая в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов". Глава делегации ФРГ оценил надёжность, массивность и прочность инженерного сооружения, отметив, что мост очень красив и качественно сделан.

Глава Росгвардии рассказал, насколько хорошо защищён Крымский мост

Глава Росгвардии рассказал, насколько хорошо защищён Крымский мост

"В своей жизни я дважды принимал участие в строительстве мостов. Очень много езжу по странам Евросоюза, но такого восхитительного сооружения, как Крымский мост, ещё нигде не видел", восхитился Триппель.

Глава делегации добавил, что дорога от Симферополя к Крымскому мосту по трассе "Таврида" была очень комфортной. Однако Триппель всё же обнаружил "единственный недостаток новой трассы — ограничение скорости", пояснив, что "по таким дорогам в Германии с такой малой скоростью не ездят".

Ранее Лайф рассказывал, как Крымский мост в честь Дня Победы подсветили цветами российского триколора.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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